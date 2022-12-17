Самедов: «Месси и Роналду — это два великих мастера»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Я еще перед чемпионатом мира сказал, что моя симпатия будет на стороне Аргентины. Буду болеть за них. Но победят ли они? Сложно сказать, — цитирует Betonmobile Самедова. — Две сильные команды. Финал. Посмотрим, кто кого удивит. Я считаю, что слишком большое внимание уделяется противостоянию Месси — Роналду на этом турнире. Футбол — ведь командный вид спорта. Они оба всегда окружены партнерами. Понятно, что на этом чемпионате мира ярче себя проявил Месси. Были и другие турниры, где Роналду выглядел лучше, великолепно играл за сборную Португалии. Это два великих мастера. Они лучшие вне зависимости от того, выиграет ли Месси финал или нет».

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.