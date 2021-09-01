Роман Яремчук о матче с Казахстаном: «Это катастрофа»
Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).
«Сегодня на первом месте был результат, — цитирует Яремчука Tribuna.com 1 сентября. — Мы потеряли очки, поэтому считаю этот матч провальным. Сложно что-то сказать после матча. Все всё видели, не надо много слов.
Нам сегодня было очень важно взять три очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас.
Конец квалификации? Не знаю. Не хочу сейчас говорить громких слов, но надо сесть, разобрать игру, посмотреть в турнирную таблицу и двигаться дальше.
Приятно забивать за сборную. Всегда приезжаю в ее расположение с хорошим настроением и хочу показать свой лучший футбол, но этот гол сегодня никому не нужен. Лучше бы мы взяли три очка, чем я забил гол».
Яремчук открыл счет в этой игре. Второй мяч у украинцев забил Даниил Сикан.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1100777632-roman-yaremchuk-ne-vzyali-neobxodimye-3-ochka-katastrofa.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю