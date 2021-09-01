Роман Яремчук о матче с Казахстаном: «Это катастрофа»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

«Сегодня на первом месте был результат, — цитирует Яремчука Tribuna.com 1 сентября. — Мы потеряли очки, поэтому считаю этот матч провальным. Сложно что-то сказать после матча. Все всё видели, не надо много слов.

Нам сегодня было очень важно взять три очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас.

Конец квалификации? Не знаю. Не хочу сейчас говорить громких слов, но надо сесть, разобрать игру, посмотреть в турнирную таблицу и двигаться дальше.

Приятно забивать за сборную. Всегда приезжаю в ее расположение с хорошим настроением и хочу показать свой лучший футбол, но этот гол сегодня никому не нужен. Лучше бы мы взяли три очка, чем я забил гол».

Яремчук открыл счет в этой игре. Второй мяч у украинцев забил Даниил Сикан.