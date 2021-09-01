Франков — о ничьей с Казахстаном: «Мы похоронили шансы на первое место»
Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал «СЭ» ничью сборной Украины с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-2022 (2:2).
«Матч напоминал киевский, когда играли с Казахстаном. Когда могли вести и 3:0, и 2:0. Уход Шевченко тут не сыграл роль. Мы могли выиграть и 6:2. Мы похоронили шансы на первое место. Все будет решаться в следующих матчах, если наберем 7 очков, то займем второе место», — сказал Франков «СЭ».
Сборная Украины за четыре тура набрала четыре очка и осталась на втором месте в турнирной таблице группы D. Казахстан — на четвертом.
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