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Франков — о ничьей с Казахстаном: «Мы похоронили шансы на первое место»

20:23
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Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал «СЭ» ничью сборной Украины с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-2022 (2:2).

«Матч напоминал киевский, когда играли с Казахстаном. Когда могли вести и 3:0, и 2:0. Уход Шевченко тут не сыграл роль. Мы могли выиграть и 6:2. Мы похоронили шансы на первое место. Все будет решаться в следующих матчах, если наберем 7 очков, то займем второе место», — сказал Франков «СЭ».

Сборная Украины за четыре тура набрала четыре очка и осталась на втором месте в турнирной таблице группы D. Казахстан — на четвертом.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Екатерина Звенигородская все материалы автора Владислав Флегонтов все материалы автора

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