Ди Мария: «Сборная Аргентины может бороться за победу на чемпионате мира»

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, кого считает фаворитом на чемпионате мира-2022.

«Если говорить о фаворитах, на ум сразу приходит сборная Франции. Они действующие чемпионы мира, и у них очень сильный состав. На чемпионате мира может произойти всякое. Можно было бы назвать сборные Германии и Испании, но они находятся в процессе перестройки. У них много молодых игроков, и непонятно, как они могут проявить себя на таком крупном турнире. Аргентина? Мы будем биться с кем угодно. Мы конкурентоспособны. Мы можем бороться за победу на чемпионате мира», — цитирует La Nazione Ди Марию.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.