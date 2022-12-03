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Райс уверен, что Рэшфорд может выиграть «Золотую бутсу» ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс считает, что нападающий Маркус Рэшфорд может выиграть «Золотую бутсу» чемпионата мира.

В активе футболиста три гола на ЧМ-2022 в Катаре. Столько же у Коди Гакпо, Эннера Валенсии и Килиана Мбаппе. Эти игроки лидируют в борьбе за звание лучшего бомбардира турнира.

«Не вижу причин, почему Рэшфорд не может взять «Золотую бутсу» чемпионата мира», — сказал Райс на пресс-конференции сборной Англии.

В 1/8 финала сборная Англии сыграет с Сенегалом. Игра состоится завтра, 4 декабря.

Маркус Рэшфорд
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
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