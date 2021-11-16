Пьянич пропускает матч против Украины из-за нарушения дисциплины
23:15
В рамках заключительного матча отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины играет с Боснией и Герцеговиной.
Накануне стало известно, что один из звездных футболистов боснийской команды, полузащитник Миралем Пьянич, не сыграет против подопечных Александра Петракова в предстоящем матче.
Как сообщает Klix.ba, изначально на официальном сайте Федерации футбола Боснии и Герцеговины появилось объяснение, почему Пьянич пропустит матч с Украиной, однако позже оно было удалено.
Сообщение гласило, что исключить Миралема Пьянича из заявки принял лично главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев.
Причиной стало нарушение дисциплины и трудовой этики, с чем сам футболист полностью согласился и признал свою вину.
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