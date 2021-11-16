Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Азербайджан не будет продлевать контракт с главным тренером сборной де Бьязи

22:11
Теги:

Федерация футбола Азербайджана решила не продлевать контракт с главным тренером сборной Джанни де Бьязи и первым помощником Бенито Карбоне, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Итальянский специалист возглавил сборную Азербайджана в июле 2020 года. Контракт был подписан на два года.

На отборочном турнире ЧМ-2022 команда заняла последнее место в группе А, набрав одно очко.

В 2021 году Азербайджан одержал лишь одну победу — над Белоруссией 2 июня в товарищеском матче (2:1). В остальных 12 играх у сборной 10 поражений и 2 ничьи.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1460605211479887878?s=20

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Куда сходить в Москве? Спортивные мероприятия в ноябре
Взлетай, оружие: что за ракету испытала Россия в космосе
0