Азербайджан не будет продлевать контракт с главным тренером сборной де Бьязи

Федерация футбола Азербайджана решила не продлевать контракт с главным тренером сборной Джанни де Бьязи и первым помощником Бенито Карбоне, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Итальянский специалист возглавил сборную Азербайджана в июле 2020 года. Контракт был подписан на два года.

На отборочном турнире ЧМ-2022 команда заняла последнее место в группе А, набрав одно очко.

В 2021 году Азербайджан одержал лишь одну победу — над Белоруссией 2 июня в товарищеском матче (2:1). В остальных 12 играх у сборной 10 поражений и 2 ничьи.