Азербайджан не будет продлевать контракт с главным тренером сборной де Бьязи
22:11
Федерация футбола Азербайджана решила не продлевать контракт с главным тренером сборной Джанни де Бьязи и первым помощником Бенито Карбоне, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Итальянский специалист возглавил сборную Азербайджана в июле 2020 года. Контракт был подписан на два года.
На отборочном турнире ЧМ-2022 команда заняла последнее место в группе А, набрав одно очко.
В 2021 году Азербайджан одержал лишь одну победу — над Белоруссией 2 июня в товарищеском матче (2:1). В остальных 12 играх у сборной 10 поражений и 2 ничьи.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/NicoSchira/status/1460605211479887878?s=20
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