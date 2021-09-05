Президент Бразильской федерации футбола заявил, что аргентинские футболисты изначально получили разрешение выйти на поле

Президент Бразильской федерации футбола Эднальдо Родригес прокомментировал произошедшее время матча отбора ЧМ-2022 с Аргентиной.

Причиной остановки встречи послужили вышедшие во время матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции. После этого на поле вышли официальные представители обеих команд, а игроки сборной Аргентины впоследствии ушли в подтрибунное помещение.

«Этой ситуации можно было избежать. Представители Национального агентства по санитарному надзору могли вмешаться гораздо раньше.

Очень неприятная ситуация. По нашим данным, вся ситуация была известная еще три дня назад. Перед началом матча официальные лица заверили нас, что аргентинские футболисты могут принять участие в матче, после чего их депортируют. Но почему-то это решение было изменено", — цитирует Родригеса Globo Esporte.