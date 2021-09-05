Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа прокомментировал скандал вокруг матча оборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина.

«То, что произошло сегодня, прискорбно для футбола, это создает очень плохой имидж для игры, — цитирует президента Twitter сборной Аргентины. — Четыре человека зашли на поле, чтобы прервать игру и сделать уведомление, и в КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола — Прим. «СЭ») попросили игроков пройти в раздевалку».

Нарушение карантина? Здесь нельзя говорить о какой-либо лжи, потому что есть закон об охране здоровья, согласно которому проводятся все Южноамериканские турниры. Органы здравоохранения одобрили протокол, которого мы полностью придерживаемся".

КОНМЕБОЛ ранее объявила, что матч приостановлен на неопределенный срок. Решение о его судьбе будет принято позднее.

Сборная Аргентины ушла с поля после того, как туда зашли бразильские полицейские, чтобы прямо во время игры задержать четырех аргентинцев за нарушение карантина. По данным СМИ, это Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге.

Капитан аргентинцев Лионель Месси сказал, что он не понимает, почему за игроками пришли только сейчас, хотя их могли депортировать еще три дня назад, когда команда прибыла в Бразилию.