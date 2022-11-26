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Сегодня, 10:24

«Это была жвачка». Пресс-атташе сборной Португалии — о том, что Роналду достал из шорт

Пресс-атташе сборной Португалии рассказал, что Роналду достал из шорт во время матча с Ганой
Руслан Минаев
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Пресс-атташе сборной Португалии Франсишку Абреу рассказал, что Криштиану Роналду достал из шорт во время матча с Ганой (3:2) на чемпионате мира-2022.

«Это была жевательная резинка. Ничего более. Просто жевательная резинка», — сообщил Абреу.

Первыми об этом эпизоде сообщили журналисты A Bola. Они предположили, что Роналду съел энергетическую добавку.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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