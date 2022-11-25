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Роналду достал из шорт энергетическую добавку во время матча против Ганы

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду достал из шорт энергетическую добавку во время матча против Ганы (3:2) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

Видео опубликовало издание A Bola — на нем 37-летний форвард что-то усердно искал в своих шортах. После чего достал оттуда энергетическую добавку и съел ее.

Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.

Роналду в матче против Ганы забил один из голов, который стал для него 8-м на чемпионатах мира. Форвард стал первым футболистом в истории, кто отличился в 5 чемпионатах мира.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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