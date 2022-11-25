Роналду достал из шорт энергетическую добавку во время матча против Ганы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду достал из шорт энергетическую добавку во время матча против Ганы (3:2) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

Видео опубликовало издание A Bola — на нем 37-летний форвард что-то усердно искал в своих шортах. После чего достал оттуда энергетическую добавку и съел ее.

Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду.

Роналду в матче против Ганы забил один из голов, который стал для него 8-м на чемпионатах мира. Форвард стал первым футболистом в истории, кто отличился в 5 чемпионатах мира.