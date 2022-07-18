Пулишич нацелен на победу на чемпионате мира в Катаре в составе сборной США

Полузащитник сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич рассказал о задачах национальной команды на чемпионате мира в 2022 года в Катаре.

«Думаю, мы едем на турнир с целью выиграть кубок мира. Мы поедем туда уверенными и голодными до побед. Не собираемся ни перед кем отступать и чувствуем, что сможем достичь хорошего результата.

Ведь если не верить в успех, то этого не произойдет. Мы точно были свидетелями чего-то гораздо более невероятного. Я действительно верю, что у нас сильная команда», — цитирует Пулишича ESPN.

Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября.

Сборная США в группе В сыграет против Англии, Уэльса и Ирана.

В минувшем сезоне 23-летний Пулишич забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 38 матчах во всех турнирах.