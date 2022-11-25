Полузащитник сборной Катара Сальман: «Это очень неприятное чувство — оказаться вне чемпионата мира»

Полузащитник сборной Катара Тарек Сальман прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы хотели бы извиниться перед болельщиками и всей страной. Мы заставили их расстроиться из-за поражения в двух матчах подряд на чемпионате мира.

Это очень неприятное чувство — оказаться вне чемпионата мира. Я думаю, что сегодня мы провели хорошую игру, а в больших матчах мелкие детали меняют ход игры. Мы допустили две ошибки, они забили два гола, но в течение нескольких минут матча мы играли лучше них, мы забили гол. Нам нужно учиться на своих ошибках», — приводит Fox Sports слова Сальмана.

Сборная Катара лишилась шансов выйти в плей-офф домашнего ЧМ-2022. Команда проиграла оба матча, сначала уступив Эквадору (0:2), а затем Сенегалу (1:3). В последнем туре групповой стадии хозяева турнира сыграют против Нидерландов. Матч пройдет 29 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.