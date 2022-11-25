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Ван Гал — о ничьей с Эквадором: «Нидерланды плохо владели мячом, проиграли все единоборства»

Ван Гал недоволен игрой Нидерландов в матче с Эквадором на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Луи ван Гал.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал ничью с Эквадором (1:1) в рамках группового турнира ЧМ-2022.

«Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего. Мне не так грустно, ведь мы еще не проиграли, мы на вершине. И я буду поддерживать своих футболистов», — приводит слова ван Гала Calciomercato.

Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день втретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 мск.

По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка), на четвертой — Катар (0 очков).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Луи ван Гал
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