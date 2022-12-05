Фоден — самый молодой автор двух голевых передач в матче плей-офф ЧМ после Роналдо в 1998 году

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден отметился ассистентским дублем в матче против Сенегала (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Хавбек в возрасте 22 лет и 190 дней стал самым молодым автором двух результативных передач в матче плей-офф ЧМ с 1998 года.

Тогда форвард сборной Бразилии в возрасте 21 года и 284 дней отдал две голевые передачи в матче против Дании.

В четвертьфинале ЧМ-2022 команда Англии сыграет с Францией. Встреча пройдет в субботу, 10 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.