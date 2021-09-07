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Россия с минимальным счетом обыгрывает Мальту после первого тайма

22:30
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Сборная России выигрывает с минимальным счетом у команды Мальты после первого тайма в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Автором единственного гола стал капитан команды Федор Смолов, который воспользовался ошибкой защиты и вратаря соперника.

В самой концовке уже россияне допустили аналогичную ошибку, но удар мальтийца прошел в сантиметрах от штанги.

Россия — Мальта

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Иван Шитик все материалы автора

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