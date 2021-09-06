Гол экс-игрока «Краснодара» Куэвы принес сборной Перу победу над Венесуэлой

Сборная Перу в матча отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Венесуэлу со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил экс-игрок «Краснодара» Кристиан Куэва. Через три минуты венесуэльцы остались вдесятером после удаления Томаса Ринкона.

После этого матча Перу с 8 очками занимает седьмое место в группе Южной Америки, Венесуэла с 4 очками — на последней строчке.