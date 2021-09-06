Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Гол экс-игрока «Краснодара» Куэвы принес сборной Перу победу над Венесуэлой

06:35
Теги:

Сборная Перу в матча отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Венесуэлу со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил экс-игрок «Краснодара» Кристиан Куэва. Через три минуты венесуэльцы остались вдесятером после удаления Томаса Ринкона.

После этого матча Перу с 8 очками занимает седьмое место в группе Южной Америки, Венесуэла с 4 очками — на последней строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Кто сподвиг бывшую жену мужа Макеевой организовать травлю
Шойгу предложил места для строительства новых городов в Сибири
Диетолог назвала продукты, снижающие уровень сахара в крови
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд