«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022, который завершился в Катаре.

В финале аргентинцы одолели сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Месси выиграл свой первый чемпионат мира, чего и заслуживал. Мой дорогой друг Мбаппе забил четыре гола в финале. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем. И я не мог не поздравить сборную Марокко с невероятной кампанией. Приятно видеть, как Африка сияет.

Поздравляю Аргентину! Конечно, Диего сейчас улыбается», — написал Пеле в социальной сети.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.