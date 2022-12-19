Лаутаро Мартинес: «Немного грустно, потому что я провел чемпионат мира не так, как мне бы хотелось»

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы в финале ЧМ-2022 над командой Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Это потрясающе. Мы остались в истории своей страны. Скоро мы осознаем это, но пока еще не до конца понимаем, что совершили.

Лично мне немного грустно, потому что я провел чемпионат мира не так, как мне бы хотелось. Но я рад, потому что мы команда, и мы достигли этого вместе.

Я очень счастлив, благодарен своим товарищам по команде, своей семье, не говоря уже о стране. Пусть они подождут нас. Давайте отпразднуем это все вместе», — цитирует Мартинеса TyC Sports.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу.