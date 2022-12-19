Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:15

Лаутаро Мартинес: «Немного грустно, потому что я провел чемпионат мира не так, как мне бы хотелось»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы в финале ЧМ-2022 над командой Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Это потрясающе. Мы остались в истории своей страны. Скоро мы осознаем это, но пока еще не до конца понимаем, что совершили.

Лично мне немного грустно, потому что я провел чемпионат мира не так, как мне бы хотелось. Но я рад, потому что мы команда, и мы достигли этого вместе.

Я очень счастлив, благодарен своим товарищам по команде, своей семье, не говоря уже о стране. Пусть они подождут нас. Давайте отпразднуем это все вместе», — цитирует Мартинеса TyC Sports.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Лаутаро Мартинес
1
Читайте также
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Стало известно, что Макрон сказал Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ-2022
Семшов: «Все аргентинцы поставят на одну ступень Лео Месси с Диего Марадоной»
Линекер: «Месси — подарок футбольных богов»
Когда Месси забивал гол, у аргентинцев было 13 игроков на поле. Поляки и американец проспали нарушение правил?
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Источник: Бензема может завершить карьеру в сборной Франции из-за конфликта с Дешамом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Бензема может завершить карьеру в сборной Франции из-за конфликта с Дешамом

«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости