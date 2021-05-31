Оставшиеся матчи группы А отбора к ЧМ-2022 в зоне Азия пройдут в ОАЭ
10:22
Оставшиеся матчи группы А отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в зоне Азия пройдут в ОАЭ, сообщает пресс-служба Китайской футбольной ассоциации.
Изначально матчи должны были пройти в китайском Сучжоу.
В группе А выступают сборные Китая, Сирии, Филиппин, Мальдив и Гуама. В группе осталось провести семь матчей.
Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
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