Оставшиеся матчи группы А отбора к ЧМ-2022 в зоне Азия пройдут в ОАЭ

Оставшиеся матчи группы А отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в зоне Азия пройдут в ОАЭ, сообщает пресс-служба Китайской футбольной ассоциации.

Изначально матчи должны были пройти в китайском Сучжоу.

В группе А выступают сборные Китая, Сирии, Филиппин, Мальдив и Гуама. В группе осталось провести семь матчей.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.