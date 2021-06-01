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Рональд де Бур стал послом ЧМ-2022 в Катаре

17:40
Рональд де Бур. Фото Instagram
Рональд де Бур. Фото Instagram
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Бывший игрок сборной Голландии Рональд де Бур стал послом наследия ЧМ-2022 в Катаре.

Он будет представлять программу Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 — организации, которая отвечает за подготовку и проведение первого чемпионата мира на Ближнем Востоке.

— Я прожил в Катаре семь лет, эта страна сыграла большую роль в моей жизни. У меня прекрасные чувства по поводу Катара и его будущего. Часто бываю здесь, и регулярно общаюсь со своими друзьями из Дохи. Они полны желания создать прекрасные условия в стране для следующих поколений, поэтому для меня привилегия стать послом наследия Катара и сыграть свою роль в достижении этой цели", — сказал де Бур.

Де Бур присоединился к таким футбольным звездам, как Хави, Самуэль Это'О, Тим Кэйхилл и Кафу, которые также являются послами ЧМ-2022 в Катаре.

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