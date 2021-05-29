Самуэль Это'О: «ЧМ-2022 в Катаре ускорил проведение трудовых реформ в стране»

Посол наследия ЧМ-2022 в Катаре Самуэль Это'О в преддверии финала Лиги чемпионов оценил шансы своего бывшего клуба «Челси», а также рассказал о подготовке к ЧМ-2022 и трудовых реформах в Катаре, где через полтора года пройдет первый Чемпионат мира FIFA на Ближнем Востоке.

«Наступило самое захватывающего время в футбольном календаре. Сегодня состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, уже сыграны финалы Лиги Европы и Суперкубка КАФ. Каждый футболист мечтает сыграть в таких матчах. Мне тоже выпала честь выходить на поле во многих важных играх, в том числе — три раза в финале лиги чемпионов: дважды мы поднимали кубок над головой с «Барселоной» и один раз — с «Интером». Это непередаваемое, особое чувство, когда можешь пережить такие моменты со своей семьей, партнерами по команде и, конечно, болельщиками.

Рад, что мой прежний клуб «Челси» снова вышел в финал лиги чемпионов. Для некоторых «Манчестер Сити» является фаворитом, но я считаю, что когда дело доходит до финала, нет такого понятия, как фаворит. Все решается только в одной игре, и все возможно. Мы не раз видели, как команды доходят до финала, не ожидая что добьются успеха, и становятся чемпионами.

Для молодых футболистов, таких как Фил Фоден и Мейсон Маунт, это будет первая игра на таком уровне. Несмотря на возраст, оба провели впечатляющий сезон и смогут оказать большое влияние на результат сегодня. Есть много великих игроков в прошлом и настоящем, у которых не было такого шанса. Поэтому важно, чтобы Фоден и Маунт наслаждались игрой, бесценным опытом и делали все возможное, чтобы повлиять на исход финала".

Он также отметил, что до ЧМ-2022 в Катаре осталось полтора года.

«В то же время до начала ЧМ-2022 в Катаре осталось чуть более полутора лет. Предвкушение турнира с каждым днем все сильнее ощущается в стране и во всем регионе. Чемпионат мира в Катаре будет первым в своем роде во многих отношениях, и я надеюсь, что он останется в памяти надолго — запомнится прекрасным футболом, праздничной атмосферой для болельщиков и оставит после себя грандиозное наследие для Катара, Ближнего Востока и всего Арабского мира.

В последние месяцы мы видели, как футболисты активно выражали озабоченность по поводу вопросов, связанных с правами человека и другими социальными проблемами, таких как расизм. Всегда считал, что там, где это возможно, важно, чтобы игроки использовали свой голос, чтобы привлечь внимание к любым важным вопросам. Это может ускорить позитивные изменения во мире.

Проведение чемпионата мира — привилегия, которая сопряжена с очень серьезной ответственностью. С самого начала Катар заявил, что хочет использовать турнир как возможность добиться устойчивых, позитивных изменений в стране и оставить значимое наследие после 2022 года.

Одной из областей для существенного прогресса стали права рабочих — этому вопросу в последние месяцы уделяется большое внимание. С тех пор как в 2010 году Катар получил право провести чемпионат мира, в стране стали применяться строгие процедуры в области охраны труда, разработаны новые технологии, например, для борьбы с тепловым стрессом. Кроме того, тысячам рабочих в качестве компенсации за незаконный найм было выплачено более 27 миллионов долларов.

Правительство также провело масштабные реформы и приняло новое законодательство для полного изменения рынка труда в Катаре. Произошло это во многом благодаря чемпионату мира, который ускорил осуществление этих национальных реформ в последние десять лет и помог сделать Катар более справедливым и безопасным местом для жизни и работы".