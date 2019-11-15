Полузащитник сборной Омана Ахмед Мубарак провел 175-й матч за национальную команду. Юбилейной для него стала игра отборочного турнира ЧМ-2022 против Бангладеш (4:1).

Мубарак — рекордсмен по играм за сборную среди действующих футболистов национальных команд. В истории футбола он занимает пятое место, на одну игру отставая от итальянца Джанлуиджи Буффона. От рекордсмена в Азии — Мохамеда Аль-Деайя из Саудовской Аравии — его отделяет три встречи (178).

Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).

Кроме того, в один день с Мубараком 174-й матч за сборную провел игрок сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава. Он отметился забитым мячом в игре отбора ЧМ-2022 против Тайваня (9:0).