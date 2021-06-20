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Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана

01:46
Вадим Абрамов. Фото uzreport.news.
Вадим Абрамов. Фото uzreport.news.
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С поста главного тренера сборной Узбекистана был уволен Вадим Абрамов, сообщает UzReport. Такое решение было принято в ходе заседания Ассоциации футбола Узбекистана.

Президент АФУ Абдусалом Азизов заявил, что имя нового тренера сборной объявят через некоторое время. Ранее сборная Узбекистана уступила команде Саудовской Аравии (0:3) в отборочном турнире ЧМ-2022 и потеряла шансы выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

58-летний Абрамов — четырехкратный чемпион Узбекистана с «Нефтчи», двукратный победитель Кубка страны (с «Нефтчи» и «Локомотивом»). Сборную страны тренировал с 2019 года. Также он ранее работал с национальной командой с 2010 по 2012 год.

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