Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана

С поста главного тренера сборной Узбекистана был уволен Вадим Абрамов, сообщает UzReport. Такое решение было принято в ходе заседания Ассоциации футбола Узбекистана.

Президент АФУ Абдусалом Азизов заявил, что имя нового тренера сборной объявят через некоторое время. Ранее сборная Узбекистана уступила команде Саудовской Аравии (0:3) в отборочном турнире ЧМ-2022 и потеряла шансы выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

58-летний Абрамов — четырехкратный чемпион Узбекистана с «Нефтчи», двукратный победитель Кубка страны (с «Нефтчи» и «Локомотивом»). Сборную страны тренировал с 2019 года. Также он ранее работал с национальной командой с 2010 по 2012 год.