Нойер заявил, что сборная Германии намерена стать чемпионом мира
08:59
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Исландии (4:0).
«Конечно, Лихтенштейн, Армения и Исландия не являются противниками, с которыми вы столкнетесь на чемпионате мира, но все же было важно послать положительный сигнал. Но наша цель — в следующем году стать чемпионами мира. У нас новый тренерский штаб, к нам присоединилось несколько молодых игроков. Невозможно внести столько изменений в одночасье, но мы на правильном пути. Мы хотим продолжать в том же направлении», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.
Сборная Германии с 15 очками занимает первое место в группе J, Исландия с 4 очками — на пятой строчке.
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