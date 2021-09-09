Роберто Мартинес: «Сборная Белоруссии заслужила взять очки в одном из трех сентябрьских матчей»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Белоруссии (1:0).

«Сборная Белоруссии впечатляюще провела предыдущие матчи против соперников из Чехии и Уэльса. Я думаю, что она заслужила взять очки в одном из трех сентябрьских матчей. Белорусы провели очень хороший поединок и с нами. Они проделали большую работу и не дали нам забить второй мяч. Местами соперник действовал весьма агрессивно и опасно контратаковал. Если бы мы забили второй мяч, то, думаю, игра бы пошла по более благоприятному для нас сценарию», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Ранее Белоруссия проиграла Чехии (0:1) и Уэльсу (2:3).

Белорусы с 3 очками занимают четвертое место в группе E, бельгийцы с 16 очками — на первой строчке.