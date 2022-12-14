Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:12

Новиков сравнил уровень игры Акинфеева и Ливаковича

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением об уровне игры вратаря армейцев Игоря Акинфеева и голкипера хорватской сборной Доминика Ливаковича.

«Это надуманные сравнения, Игорь выше уровнем, на мой взгляд. Ливакович хорошо провел матч с Бразилией, отразил пенальти, это, конечно, показатель. А вот во встрече с Аргентиной ему было сложно, хоть Доминик и выручал в некоторых моментах. Аргентинцы полностью переиграли соперника вчера, шансов помочь команде у Ливаковича не было», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В четвертьфинальном матче ЧМ-2022 Хорватии со сборной Бразилии Ливакович совершил 10 сейвов, что пока является лучшим показателем на нынешнем турнире.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-akinfeev-nadezhnee-livakovicha-ih-nepravil-no-sravnivat/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Доминик Ливакович
Игорь Акинфеев
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
Валерий Новиков
1
1
Читайте также
Квят нашел новую работу? Попытки закрепиться в американских автогонках не удались
Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
The Washington Post узнала условия отправки комплексов Patriot на Украину
Грипп в России 2022 — последние новости
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 между Францией и Марокко

Кавазашвили сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости