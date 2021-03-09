Норвежские клубы хотят обсудить бойкот ЧМ-2022 в Катаре

Шестнадцать из восемнадцати футбольных клубов Норвегии поддержали созыв внеочередного собрания, на котором должны обсудить возможный бойкот национальной командой чемпионата мира 2022 года в Катаре, информирует телеканал TV2.

Собрание может пройти уже в следующие выходные. Если большинство делегатов поддержат бойкот, то он станет реальностью.

Напомним, ранее шесть норвежских клубов обратились к своему правительству и национальной футбольной ассоциации с просьбой бойкотировать отборочный турнир к чемпионату мира.

Глава ФИФА Джанни Инфантино в марте заявил, что призывы норвежских клубов к бойкоту ЧМ ни к чему не приведут.

Сегодня объединение болельщиков из Германии на своем сайте также призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира-2022 в Катаре.

Причина та же: условия, в которых трудятся люди при строительстве спортивных объектов для турнира, неприемлимы. Погибло уже 6700 мигрантов, работавших на строительстве стадионов.