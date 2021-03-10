Гиггз из-за скандала не будет руководить сборной Уэльса в первых матчах отборочного турнира ЧМ-2022

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз временно отстранен от работы с командой, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

Первые два матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Бельгии и Чехии, а также товарищескую встречу с Мексикой валлийцы проведут по руководством Роберта Пейджа. Специалист уже руководил командой в матчах против США, Ирландии и Финляндии.

В ноябре 2020 года Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою девушку. Сам он отрицает свою вину. 46-летний валлиец был допрошен, после чего его освободили под залог до завершения расследования.