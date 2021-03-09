В Германии призвали бойкотировать ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Объединение болельщиков из Германии на своем сайте призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира-2022 в Катаре.

Как отмечается в сообщении, условия, в которых трудятся люди при строительстве спортивных объектов для турнира, просто неприемлимы. Болельщики подчеркивают, что мигрантов лишили всех человеческих прав, а многие просто погибли.

«Не вчера мы узнали о нечеловеческих условиях работы на строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре, — говоритсяя в письме. — Еще шесть лет назад говорилось о крайне дискриминационных и опасных условиях для мигрантов. Они не только получают копейки в условиях полной эксплуатации и нехватки безопасности, не только живут в ужасных условиях, но у них еще и отняли все права.

Сообщалось, что им даже нельзя вернуться на родину без разрешения работодателя. СМИ говорят, что к середине февраля в Катаре погибли 6700 мигрантов, работавших на строительстве объектов. Каждые семь часов там погибает работник из Пакистана, Индии или Бангладеша. Слишком поздно спасать этих людей, их уже нет в живых.

Нельзя делать вид, что ничего не произошло. Спорт объединяет людей из разных стран, независимо от политики, мировоззрения и религии. Необходимо сохранить эту связь и продолжить ее развивать.

Но сейчас речь идет даже не о политике или культуре, а о человечности и праве на жизнь. Мы прекрасно знаем, что многие фанаты с нетерпением ждут матчей сборной Германии. Также мы знаем, что это главное событие в карьере для футболистов. Мы — футбольные фанаты и любим этот вид спорта. Но ничто не может оправдать принятие нарушений человеческих прав в Катаре. Даже элементарное участие в турнире — это поддержка в их адрес.

Об этой проблеме кричат все громче, и мы поддерживаем тех, кто считает бойкот ЧМ-2022 необходимостью. Мы призываем DFB отказаться от участия в турнире. Это будет роскошный футбольный праздник на могилах тысяч мигрантов. Поэтому участие в этом положит конец таким понятиям, как мораль и достоинство...".