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Сегодня, 18:45

Роналду — о матче с Северной Македонией: «Хочу, чтобы фанаты на «Драгау» показали, что такое ад»

Роналду попросил фанатов поддержать Португалию в матче с Северной Македонией
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча стыкового турнира чемпионата мира 2022 года против команды Северной Македонии.

«Хочу, чтобы фанаты на «Драгау» показали, что такое ад, — приводит слова Роналду Goal. — Вчера перед сном я думал о том, что хочу, чтобы из-за поддержки фанатов не было слышно гимна Португалии. Пусть фанаты споют его а капелла, чтобы показать наши страсть, силу и единство перед общей целью — выходом на чемпионат мира».

Нападающий отметил, что македонцы во многих встречах удивляли соперников, но в предстоящей встрече не смогут удивить португальскую сборную.

«Матч с Северной Македонией — это вопрос жизни и смерти. Мы несем ответственность и должны одержать победу. Это встреча всей нашей жизни», — сказал он.

Матч Португалия — Македония состоится сегодня, 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 21.45 по московскому времени.

Победитель игры получит право выступить в финальной части чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://www.goal.com/en-in/news/ronaldo-hell-breaking-loose-message-life-death-portugal/blt5e4341bffa968690

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
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