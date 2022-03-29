Роналду — о матче с Северной Македонией: «Хочу, чтобы фанаты на «Драгау» показали, что такое ад»
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча стыкового турнира чемпионата мира 2022 года против команды Северной Македонии.
«Хочу, чтобы фанаты на «Драгау» показали, что такое ад, — приводит слова Роналду Goal. — Вчера перед сном я думал о том, что хочу, чтобы из-за поддержки фанатов не было слышно гимна Португалии. Пусть фанаты споют его а капелла, чтобы показать наши страсть, силу и единство перед общей целью — выходом на чемпионат мира».
Нападающий отметил, что македонцы во многих встречах удивляли соперников, но в предстоящей встрече не смогут удивить португальскую сборную.
«Матч с Северной Македонией — это вопрос жизни и смерти. Мы несем ответственность и должны одержать победу. Это встреча всей нашей жизни», — сказал он.
Матч Португалия — Македония состоится сегодня, 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 21.45 по московскому времени.
Победитель игры получит право выступить в финальной части чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.