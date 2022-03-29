Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча стыкового турнира чемпионата мира 2022 года против команды Северной Македонии.

«Хочу, чтобы фанаты на «Драгау» показали, что такое ад, — приводит слова Роналду Goal. — Вчера перед сном я думал о том, что хочу, чтобы из-за поддержки фанатов не было слышно гимна Португалии. Пусть фанаты споют его а капелла, чтобы показать наши страсть, силу и единство перед общей целью — выходом на чемпионат мира».

Нападающий отметил, что македонцы во многих встречах удивляли соперников, но в предстоящей встрече не смогут удивить португальскую сборную.

«Матч с Северной Македонией — это вопрос жизни и смерти. Мы несем ответственность и должны одержать победу. Это встреча всей нашей жизни», — сказал он.

Матч Португалия — Македония состоится сегодня, 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 21.45 по московскому времени.

Победитель игры получит право выступить в финальной части чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.