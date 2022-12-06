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Сегодня, 10:00

Ришарлисон — Сону: «Ты герой для своего народа»

Ришарлисон обратился к Сону после победы над Кореей
Руслан Минаев
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон обратился к Сон Хын Мину после победы над Кореей (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022. Оба игрока выступают в составе «Тоттенхэма».

«Знаю, как сильно ты боролся за то, чтобы быть здесь, и поэтому ты герой для своего народа», — написал форварда в Twitter.

Бразилия вышла в 1/4 финала турнира и сыграет с Хорватией, которая была сильнее Японии (1:1, 3:1 по пенальти).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Сон Хын Мин
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Кореи по футболу
Ришарлисон
0
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