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Неймар — о травме на ЧМ-2022: «Я проплакал всю ночь после этого»

Мария Гусева
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Неймар.
Фото Reuters

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал, что испытал после получения травмы в групповом турнире чемпионата мира-2022.

«Конечно, я был напуган из-за травмы. У меня был очень хороший сезон. Получить такое повреждение тяжело. Я проплакал всю ночь после этого, моя семья знает. Но все обошлось, и это стоило огромных усилий. Когда я получил травму, произошла тысяча вещей: сомнения, страхи... но меня поддержали товарищи по команде и семья. Я получал хорошие сообщения, это помогало мне. Сейчас я сделаю все, чтобы национальная команда победила, я здесь с этой целью», — цитирует Globo Esporte Неймара.

Неймар на ЧМ-2022 сыграл за команду два матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира в Катаре сыграет с национальной командой Хорватии. Матч пройдет 9 декабря, начало 18.00 — по московскому времени.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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