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Сегодня, 17:15

Нападающий сборной Бельгии поддержал идею назначить Тьерри Анри на пост главного тренера национальной команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Бельгии Луис Опенда поддержал идею назначить Тьерри Анри на пост главного тренера национальной команды.

«Я знаю настроение других игроков и разделяю его. Анри уже хорошо знает команду, имеет богатый опыт. Нам нужно именно это.

Мы с ним прекрасно общались. Тьерри Анри был выдающимся нападающим. И он много помогал мне своими советами. Уверен, что он может стать не менее ярким тренером», — приводит слова Опенда L'Equipe.

Пока Анри остается в тренерском штабе сборной Бельгии, несмотря на уход Роберто Мартинеса с поста главного тренера на фоне невыхода в плей-офф на ЧМ-2022.

Тьерри Анри
Сборная Бельгии по футболу
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