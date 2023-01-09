Нападающий сборной Бельгии поддержал идею назначить Тьерри Анри на пост главного тренера национальной команды

Нападающий сборной Бельгии Луис Опенда поддержал идею назначить Тьерри Анри на пост главного тренера национальной команды.

«Я знаю настроение других игроков и разделяю его. Анри уже хорошо знает команду, имеет богатый опыт. Нам нужно именно это.

Мы с ним прекрасно общались. Тьерри Анри был выдающимся нападающим. И он много помогал мне своими советами. Уверен, что он может стать не менее ярким тренером», — приводит слова Опенда L'Equipe.

Пока Анри остается в тренерском штабе сборной Бельгии, несмотря на уход Роберто Мартинеса с поста главного тренера на фоне невыхода в плей-офф на ЧМ-2022.