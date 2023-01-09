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Сегодня, 16:09

Нагельсманн о ЧМ-2022: «Не заметил тенденций, которые может перенять клубный футбол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о прошедшем чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я немного следил за турниром, но у меня на уме нечто большее, чем просто футбол. Я не сижу перед телевизором со своим ноутбуком. Как перед клубным тренером, передо мной стоят иные задачи. Я не заметил тенденций, которые можно было бы применить к клубному футболу», — приводит слова Нагельсманна Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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