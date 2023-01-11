Кафанов: «Если бы мы готовились к ЧМ, в сборной был бы кто-то из вратарей, которые играют за границей»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто из россиян мог бы попасть в состав национальной команды, если бы она выступала на чемпионате мира-2022.

— Если бы сборная России все же играла на чемпионате мира, у вас было понимание, кто на тот момент играл бы в воротах нашей команды? Кто на тот момент был сильнейшим голкипером?.

— Трудно сказать, — цитирует «РБ Спорт» Кафанова. — Если бы мы готовились к чемпионату мира, в списке кандидатов точно был бы кто-то из наших вратарей, которые играют за границей. А исходя из ситуации, которая сложилась, осенью в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном в сборной были лучшие на тот момент вратари.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала победительницей мирового первенства. Третье место заняли хорваты, которые в матче за бронзу победили Марокко (2:1). Чемпионат мира прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.