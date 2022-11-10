Мукоко заменит травмированного Ройса на чемпионате мира-2022

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юсуффа Мукоко войдет в окончательную заявку сборной Германии к чемпионату мира-2022, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своих социальных сетях. 17-летний форвард заменит травмированного Марко Ройса.

33-летний хавбек пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы лодыжки, которую получил в матче 7-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (0:1). Ранее Ройс пропустил ЧМ-2014, Евро-2016, Кубок Конфедераций-2017 и Евро-2020.

В текущем сезоне молодой немецкий нападающий сыграл 21 матч за дортмундскую «Боруссию», забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач во всех турнирах.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Коста-Рикой и Испанией. Первый матч немцев пройдет 23 ноября против Японии (16.00 мск).