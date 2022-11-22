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Сегодня, 13:25

Месси сравнялся с Роналду по забитым мячам на чемпионатах мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче с Саудовской Аравией и сравнялся по этому показателю с форвардом национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

Месси забил с пенальти первый мяч для сборной Аргентины на этом мундиале. Теперь на его счету семь забитых мячей на чемпионатах мира в 20 матчах и сравнялся по этому показателю с Роналду, которому потребовалось 17 игр для достижения этого результата.

Отметим, что для 35-летнего Месси это пятый чемпионат мира в карьере. 37-летний Криштиану еще не успел дебютировать на турнире в Катаре, но и для него он станет пятым в карьере.

На данный момент счет в матче Аргентина — Саудовская Аравия 1:0.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
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