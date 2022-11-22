Месси сравнялся с Роналду по забитым мячам на чемпионатах мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче с Саудовской Аравией и сравнялся по этому показателю с форвардом национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
Месси забил с пенальти первый мяч для сборной Аргентины на этом мундиале. Теперь на его счету семь забитых мячей на чемпионатах мира в 20 матчах и сравнялся по этому показателю с Роналду, которому потребовалось 17 игр для достижения этого результата.
Отметим, что для 35-летнего Месси это пятый чемпионат мира в карьере. 37-летний Криштиану еще не успел дебютировать на турнире в Катаре, но и для него он станет пятым в карьере.
На данный момент счет в матче Аргентина — Саудовская Аравия 1:0.
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