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Месси провел полноценную тренировку и готов сыграть с Уругваем

03:53
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел полноценную тренировку со сборной Аргентины, сообщает TyC Sports.

34-летний аргентинец пропустил последние две игры за парижскую команду из-за проблем с коленом. Однако его все равно вызвали в национальную команду.

В матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года аргентинцы сыграют против Бразилии (17 ноября) и Уругвая (13 ноября).

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Евгений Козинов все материалы автора
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