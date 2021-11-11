Месси провел полноценную тренировку и готов сыграть с Уругваем

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел полноценную тренировку со сборной Аргентины, сообщает TyC Sports.

34-летний аргентинец пропустил последние две игры за парижскую команду из-за проблем с коленом. Однако его все равно вызвали в национальную команду.

В матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года аргентинцы сыграют против Бразилии (17 ноября) и Уругвая (13 ноября).