Месси провел полноценную тренировку и готов сыграть с Уругваем
03:53
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел полноценную тренировку со сборной Аргентины, сообщает TyC Sports.
34-летний аргентинец пропустил последние две игры за парижскую команду из-за проблем с коленом. Однако его все равно вызвали в национальную команду.
В матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года аргентинцы сыграют против Бразилии (17 ноября) и Уругвая (13 ноября).
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