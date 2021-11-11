Тоби Алдервейрелд пропустит ноябрьские матчи сборной Бельгии

Защитник «Аль-Духайля» Тоби Алдервейрелд не поможет сборной Бельгии в этом месяце. 32-летний бельгиец не набрал достаточную физическую форму.

Алдервейрелд с 2009 года выступает за национальную команду. На его счету 118 матчей и 5 забитых мячей.

В ноябре сборная Бельгии сыграет с Эстонией (13-го) и Уэльсом (16-го) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.