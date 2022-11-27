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Сегодня, 22:36

Месси признался, что его семье тяжело дается ЧМ-2022 из-за давления на национальную команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о давлении на национальную команду на чемпионате мира в Катаре.

«Мой сын Матео ушел со стадиона в слезах после первой игры, а Тьяго сказал мне, что если мы выиграем два оставшихся матча, то пройдем в плей-офф. Моя семья страдает так же, как и все аргентинцы, но мы счастливы и снова чувствуем себя комфортно, потому что теперь судьба выхода в плей-офф зависит от нас. Я доволен результатом и счастлив, потому что теперь у нас будет тишина на несколько дней», — приводит слова Месси Mirror.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/argentina-world-cup-messi-injury-28593779

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⚽ Футбол. ЧМ
Испания 1
Германия 0
2-й тайм

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

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1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

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Х2

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Лионель Месси
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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