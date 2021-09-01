Матч Молдавия — Австрия отложен из-за летающего над полем дрона
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Молдавия — Австрия отложен. Игра не началась вовремя из-за летающего над полем дрона.
Как сообщает «Молдавский футбол», над полем завис дистанционно управляемый дрон, который, по мнению официальных лиц матча, не позволяет начать игру. Пока что не удалось установить, кому принадлежит устройство, которое по-прежнему висит над стадионом.
В данный момент команды покинули поле и ушли в раздевалку. Игра не начнется, пока дрон не будет убран. Матч должен был начаться в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://moldfootball.com/ru/news/match-moldova-avstrija-ne-mozhet-nachat-sja-iz-za-drona-zavisshego-nad-polem
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю