Португалия без Роналду обыграла Азербайджан

Сборная Португалии победила команду Азербайджана (3:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Голы забивали Андре Силва, Бернарду Силва и Диогу Жота. Криштиану Роналду пропустил матч из-за перебора желтых карточек.

Португалия набрала 13 очков и лидирует в группе А. У Азербайджана 1 очко и последнее, пятое, место.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европы

Группа А

Азербайджан — Португалия — 0:3 (0:2)

Голы: Бернарду Силва, 26 (0:1). Андре Силва, 31 (0:2). Диогу Жота, 75 (0:3).

Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов, Салахлы (Садыхов, 76), Халилзаде (Нуриев, 47), Хагверди, Махмудов, Озобич (Мустафаев, 63), Гараев (Горбани, 47), Бадалов, Алескеров, Эмрели (Т.Байрамов, 62).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 71), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 78), Палинья (Рубен Невеш, 46), Андре Силва, Диогу Жота (Отавиу, 78).

Предупреждения: Палинья, 15. Алескеров, 16. Горбани, 61. Хагверди, 77. Нуну Мендеш, 90.

Судья: Гвида (Италия).

7 сентября. Баку. Стадион Олимпийский.