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Мартинес считает справедливым ничейный результат в матче Чехия — Бельгия

04:14
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Чехии (1:1).

«Мы не нашли свой ритм или свой уровень, к которому привыкли. Нам нужно было часто защищать свою штрафную. Чехия очень хорошо играла в ситуациях с ничейным мячом и контратаках. Мы создали несколько хороших моментов, но ничья — это справедливый результат. Каждая игра в этот мартовский период важна. Мы получили много информации, потому что нам предстоит столкнуться с такими командами на Евро-2020», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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