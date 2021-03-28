Мартинес считает справедливым ничейный результат в матче Чехия — Бельгия
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Чехии (1:1).
«Мы не нашли свой ритм или свой уровень, к которому привыкли. Нам нужно было часто защищать свою штрафную. Чехия очень хорошо играла в ситуациях с ничейным мячом и контратаках. Мы создали несколько хороших моментов, но ничья — это справедливый результат. Каждая игра в этот мартовский период важна. Мы получили много информации, потому что нам предстоит столкнуться с такими командами на Евро-2020», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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