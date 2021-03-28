Вратарь сборной Словакии Куцяк: «Первый гол Мальты нас удивил, второй убил»
Вратарь сборной Словакии Душан Куцяк подвел итоги отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:2).
«Первый гол нас удивил, второй убил. Мы смогли сравнять счет вскоре после перерыва, мы боролись, но определенно чего-то не хватало в нашей игре. Мальта играла очень хорошо в первом тайме, но я зол. Мы хотим большего», — приводит слова Куцяка официальный сайт УЕФА.
Словакия набрала два очка и занимает четвертое место в группе Н. У Мальты одно очко и шестая позиция. Лидирует сборная России — шесть очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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