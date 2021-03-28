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Вратарь сборной Словакии Куцяк: «Первый гол Мальты нас удивил, второй убил»

05:09
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Вратарь сборной Словакии Душан Куцяк подвел итоги отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:2).

«Первый гол нас удивил, второй убил. Мы смогли сравнять счет вскоре после перерыва, мы боролись, но определенно чего-то не хватало в нашей игре. Мальта играла очень хорошо в первом тайме, но я зол. Мы хотим большего», — приводит слова Куцяка официальный сайт УЕФА.

Словакия набрала два очка и занимает четвертое место в группе Н. У Мальты одно очко и шестая позиция. Лидирует сборная России — шесть очков.

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