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Роналду высказался после брошенной капитанской повязки в матче против Сербии

03:20
Криштиану Роналду. Фото УЕФА
Криштиану Роналду. Фото УЕФА
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал незасчитанный гол в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сербии (2:2).

«Быть капитаном сборной Португалии — одна из самых больших гордостей и привилегий в моей жизни. Я всегда отдаю для своей страны все, и это никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Поднимите голову и примите следующий вызов прямо сейчас! Давай, Португалия!» — написал Роналду в Instagram.

На 93-й минуте голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол португальского форварда Криштиану Роналду после того, как мяч пересек линию ворот. После возмущения 36-летнего португальца судья наказал игрока желтой карточкой, а после матча Роналду бросил капитанскую повязку на поле.

После этого матча Португалия и Сербия имеют по 4 очка и занимают первое и второе места в группе A.

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