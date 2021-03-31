Мартинес доволен разгромом над Белоруссией
02:28
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Белоруссией в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (8:0) признался, что доволен игрой команды.
«Я доволен тем, что увидел в действиях каждого игрока. Увидел, как игроки берут на себя ключевые роли. Я очень доволен, как сыграли молодые ребята и командными действиями своих парней», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030813--belgium-vs-belarus/
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