Мартинес доволен разгромом над Белоруссией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Белоруссией в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (8:0) признался, что доволен игрой команды.

«Я доволен тем, что увидел в действиях каждого игрока. Увидел, как игроки берут на себя ключевые роли. Я очень доволен, как сыграли молодые ребята и командными действиями своих парней», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.