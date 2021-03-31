Сборная Белоруссии потерпела самое крупное поражение в истории
02:32
Сборная Белоруссии уступила команде Бельгии (0:8) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Для белорусов это самое крупное поражение в истории команды.
Как сообщает «Прессбол», прежний антирекорд был установлен в 2003 году в отборочном турнире чемпионата Европы-2004, когда белорусы уступили австрийцам со счетом 0:5.
Сборная Белоруссии занимает четвертое место в группе Е, имея в активе три очка.
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