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Сборная Белоруссии потерпела самое крупное поражение в истории

02:32
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Сборная Белоруссии уступила команде Бельгии (0:8) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Для белорусов это самое крупное поражение в истории команды.

Как сообщает «Прессбол», прежний антирекорд был установлен в 2003 году в отборочном турнире чемпионата Европы-2004, когда белорусы уступили австрийцам со счетом 0:5.

Сборная Белоруссии занимает четвертое место в группе Е, имея в активе три очка.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/382208

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