Сборная Белоруссии потерпела самое крупное поражение в истории

Сборная Белоруссии уступила команде Бельгии (0:8) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Для белорусов это самое крупное поражение в истории команды.

Как сообщает «Прессбол», прежний антирекорд был установлен в 2003 году в отборочном турнире чемпионата Европы-2004, когда белорусы уступили австрийцам со счетом 0:5.

Сборная Белоруссии занимает четвертое место в группе Е, имея в активе три очка.