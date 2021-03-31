«Был бы умным...» Шалимов разобрал гол в ворота России, когда Фернандес и Джикия обнимались

Бывшие футболисты сборной России и эксперты Игорь Шалимов и Игорь Семшов, а также журналисты Роман Нагучев и Дмитрий Шнякин эмоционально обсудили гол в ворота национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (1:2). Российская команда пропустила на 38-й минуте: Милан Шкриньяр головой завершил розыгрыш углового.

В студии «Все на матч» Шалимов срежессировал сцену пропущенного мяча, исполнив с Семшовым роли словацких футболистов при угловом. Журналисты изображали игроков обороны сборной России.

«Я уже соскучился по практической работе... Один нападающий разворачивается (показывал его Семшов) и играет в соперника, а я бегу вперед. Если защитник умный человек, то он пойдет за мной, а если ему не объясняли — обниматься с партнером. Все просто. Должен был забрать игрока, а не обниматься», — резюмировал Шалимов.

Напомним, подобным образом Шалимов, Александр Мостовой и Владимир Быстров разбирали мяч в ворота национальной команды в домашнем матче Лиги наций с Турцией (1:1).