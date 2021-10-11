Германия разгромила Северную Македонию и обеспечила себе путевку на чемпионат мира

Сборная Германии обыграла команду Северной Македонии (4:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Дубль в составе победителей сделал Тимо Вернер. Также отличились Кай Хаверц и Джамал Мусиала

В других матчах группы J Исландия обыграла Лихтенштейн (4:0), а Румыния выиграла у Армении (1:0).

Германия набрала 21 очко и занимает первое место. Команда первой из всех европейских сборных досрочно обеспечила себе путевку на чемпионат мира.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа J

Северная Македония — Германия — 0:4 (0:0)

Голы: Хаверц, 50 (0:1). Вернер, 70 (0:2). Вернер, 73 (0:3). Мусиала, 83 (0:4).

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски (Ристевски, 77), Алиоски, Велковски, Муслиу, Адеми (Спировски, 29), Николов (Ракип, 58), Эльмас, Чурлинов, Костадинов (Ашковски, 77), Яхович (Миовски, 58).

Германия: Нойер, Зюле, Клостерманн, Керер, Раум, Гнабри (Хофманн, 74), Горецка (Вирц, 61), Киммих, Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Хаверц (Адейеми, 62).

Предупреждения: Хаверц, 55. Ристовски, 70.

Судья: Маккели (Нидерланды).

11 октября. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».

Исландия — Лихтенштейн — 4:0 (2:0)

Голы: Тоурдарсон, 19 (1:0). Гудмундссон, 35 — с пенальти (2:0). Гудмундссон, 79 — с пенальти (3:0). А.Гудьонсен, 89 (4:0).

Исландия: Оулафссон, Гретарссон (Херманнссон, 32), Сампстед, Бьярнасон, Бьяднасон, Гудмундссон, Тораринссон, Торстейнссон (Балдурссон, 65), Хельгасон (Эллертссон, 65), Кьяртанссон (С.Гудьонсен, 66), Тоурдарсон (А.Гудьонсен, 80).

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Малин (М.Марксер, 8), Геппель, Хофер, Грюненфельдер, Хаслер, Вольфингер (Брендле, 84), Зеле (Сейхан Йилдиз, 67), Л.Майер (Н.Фрик, 46), Фроммельт, Я.Фрик (Кардесоглу, 84).

Предупреждения: М.Марксер, 34. Фроммельт, 58.

Удаление: М.Марксер, 63.

Судья: Пападопулос (Греция).

11 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Румыния — Армения — 1:0 (1:0)

Гол: Митрицэ, 26.

Румыния: Ницэ, Кирикеш, Неделчару, Рацю (Маня, 66), Станчу (Неделку, 81), Хаджи (Михайла, 81), Митрицэ (Моруцан, 63), Марин, Чикылдэу, Банку, Кешеру (Иван, 62).

Армения: Юрченко, Ароян, Восканян, Тертерян, Мхитарян, Байрамян (Гелоян, 46), Оганесян, Барсегян (Селаррайян, 46), Григорян (Адамян, 46), Сперцян (Варданян, 77), Удо (Карапетян, 82).

Предупреждения: Барсегян, 38. Сперцян, 65. Ароян, 71. Восканян, 75. Чикылдэу, 84. Михайла, 86. Адамян, 88.

Судья: Орсато (Италия).

11 октября. Бухарест. Стадион «Steaua Stadium».